16:25, 13 Октября 2017
Пенсионный фонд России выделил деньги на помощь детдому в Карелии
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Пенсионный фонд страны оказал финансовую поддержку одному из карельских интернатов, благодаря которой удастся укрепить материально-техническую базу учреждения.
В этом году Пенсионный фонд выделил Карелии 1 млн 778 тыс рублей. Еще 341 тыс рублей была направлена на реализацию соцпрограммы из бюджета республики, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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