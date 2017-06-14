14:14, 14 Июня 2017
Перед устройством на работу жителям Карелии предложат сдать квалификационный экзамен
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Министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии планирует создание в республике независимых центров оценки квалификаций (ЦОК), которые будут давать заключение о профпригодности работников.
"Работодатели получат профессиональную помощь в оценке квалификации работника, не придется подвергать проверке знаний и умений поступающих на работу, если у них будет заключение независимой оценки", - пояснили в министерстве.
Нужны ли работодателям такие центры, министерство планирует выяснить в ходе опроса руководителей организаций.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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