Перед устройством на работу жителям Карелии предложат сдать квалификационный экзамен

Министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии планирует создание в республике независимых центров оценки квалификаций (ЦОК), которые будут давать заключение о профпригодности работников.

"Работодатели получат профессиональную помощь в оценке квалификации работника, не придется подвергать проверке знаний и умений поступающих на работу, если у них будет заключение независимой оценки", - пояснили в министерстве.

Нужны ли работодателям такие центры, министерство планирует выяснить в ходе опроса руководителей организаций.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".