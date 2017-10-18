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Новости. Общество
15:21, 18 Октября 2017

Перегоревшие лампы примут завтра у жителей Петрозаводска

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В этот четверг "экомобиль" в очередной раз проедется по районам карельской столицы и примет у населения опасные отходы.

Напомним, в Центре "экомобиль" встает на ул. Красной (от "Морозко" до "Спорттоваров" – где найдет место для парковки); на Кукковке – за "Добрыней", со стороны улицы Питкярантской.

График выглядит так:

Приносить можно: энергосберегающие лампы (спиральки, шары, трубки), кроме светодиодных, ртутные термометры.  У одного человека принимают не более 5 штук.

"Если у вас намного больше, например, вы устроили сбор во всем подъезде, предупредите заранее, что подойдёте с большим объемом к такой-то точке, позвонив в офис карельского представительства экологического предприятия "Меркурий" 8 (814 2)79-63-76", - советуют организаторы.

Отметим, что ртутьсодержащие отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с бытовыми, поскольку ртуть и ее пары на свалках не разлагаются, а проникают с грунтовыми водами и осадками в водоемы и почву, отравляя все вокруг: ягоды, грибы, рыбу.

Акция "Экомобиль" проводится в Петрозаводске каждый третий четверг месяца.

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