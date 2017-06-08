Пересчет нормативов не означает, что размер платы за ОДН в Карелии автоматически уменьшится

Снижение нормативов ОДН в Карелии повлияет на уменьшение размера платы граждан за услуги ЖКХ. Но только для тех собственников жилья, кто окажется способен во всем этом разобраться.

Новые нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (ОДН), введенные министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии с 1 июня этого года, теоретически должны снизить нагрузку на наши с вами кошельки. Во всяком случае, такие выводы напрашиваются после прочтения недавнего пресс-релиза ведомства, в котором черным по белому написано: "нормативы по республике Карелия по сравнению с предыдущими снижены: по холодной и горячей воде почти в 2 раза, по электроэнергии на 5-10 процентов".

Однако все не так просто: пересчет нормативов вовсе не означает, что размер платы за ОДН автоматически уменьшится. Такие нюансы выяснились на очередном заседании Общественного совета при Госжилинспекции республики с участием чиновников и общественников, сообщают "Вести Карелии".

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