Перевернувшиеся в лодке подростки ушли в плавание без спасжилетов

Появились новые подробности ЧП на Ладожском озере в Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками.

"Все началось с того, что один молодой человек, живущий в Импилахти, пригласил знакомых прогуляться на моторной лодке. Друзья согласились. Но ушли в плавание без спасательных жилетов и в погоду, не располагающую к такого рода прогулкам", - пишет "Комсомольская правда".

Внештатный сотрудник ГИМС Ольга Коломиец рассказала журналистам, что на озере в этот день был шторм.

"На озере в этот день был шторм, хотя "шторм" - понятие растяжимое, ветер достигал 6-11 метров в секунду", - сказала она.

Что случилось во время плавания, пока точно неизвестно, отмечает газета.

"Однако около 20 часов одному из молодых людей удалось самостоятельно вплавь добраться до берега. Там его нашли местные жители, которые на своих лодках отправились на поиски, вызвав спасателей. Дальше им удалось найти второго подростка", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти Ладожского озера, перевернулись и оказались в воде. По имеющейся информации, среди подростков было четыре юноши и одна девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Предположительно, девочка погибла. Личности всех несовершеннолетних установлены. Это местные жители, отдыхавшие на озере. С родителями работают психологи.

"Точные обстоятельства происшествия выясняются, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Республики Карелия Виталий Коновалов. – Поисковая операция сейчас продолжается. В Карелии белые ночи, поэтому есть возможность продолжать ее и в ночное время. Пока что о каких-то результатах говорить рано. К сожалению, на месте есть перебои со связью".

На место выехал врио главы республики. Развернут оперативный штаб.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.