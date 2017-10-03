Перевозчики оштрафованы за нарушение графика движения маршруток в Петрозаводске

Мировой суд оштрафовал несколько компаний - автоперевозчиков за нарушение графика движения маршрутных автобусов в карельской столице.

Три постановления о привлечении к административной ответственности городских автотранспортных компаний за нарушение интервала движения автобусов по маршрутам №12 (ООО «Авто Сити»), №4 (ООО «АТП 2»), №2,(ООО «АТП») вынесены на минувшей неделе мировым судом Петрозаводска.

Об этом сообщает администрация Петрозаводска.

Нарушения утвержденного расписания движения автобусами этих компаний выявлены в ходе очередного рейда, проведенного специалистами администрации столицы Карелии.

По фактам допущенных административных правонарушений составлены протоколы, переданные в мировой суд. Суд посчитал вину автоперевозчиков установленной и постановил назначить каждой компании административное наказание в виде штрафа. Постановления суда пока не вступили в законную силу.