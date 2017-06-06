Переживания петрозаводчан из-за отключения горячей воды не понятны половине населения Карелии

Переживания петрозаводчан по поводу традиционного летнего отключения горячей воды не понятны половине населения Карелии: почти 47% жилого фонда республики вообще не оборудована горячим водоснабжением.

Это следует из отчета Карелиястата о состоянии благоустройства жилого фонда республики на конец 2016 года.

Каждая пятая квартира вообще не имеет никаких благ цивилизации.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".