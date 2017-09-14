Первая площадка для выгула собак появилась в Петрозаводске

На Перевалке открылся парк "Зеленый берег".

Парк благоустроили в рамках программы поддержки местных инициатив.

Первый этап благоустройства территории пришелся на 2016 год, когда были обустроены дорожки и уличное освещение, тренажеры, беседки и скамейки. В среду в парке открылась первая в городе площадка для выгула и дрессировки собак и деревянный мост через Неглинку.

"Площадка для выгула собак актуальна не только для этого района, но и для всего города. Хотелось бы, чтобы такие площадки появились в каждом микрорайоне, - сказала депутат Ирина Шарипова. – Учитывая, что недалеко от парка находится микрорайон "Город солнца", место это популярное. В прошлом году здесь уже была отсыпана дорожка, установлены тренажеры, сейчас мы высадим новые деревья. Хочу поблагодарить местных жителей, которые участвовали в создании парка и вносили финансовый вклад вместе с республикой и городом".