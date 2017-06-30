Первые члены банды наркоторговцев из Петрозаводска отправились под суд

В Карелии перед судом предстанут участники преступной группы наркоторговцев, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, двое жителей Петрозаводска в составе организованной группы, в которую входило более 20 участников, в феврале 2016 года намеревались продать в карельской столице 86,5 граммов наркотиков. "Товар" оставляли в так называемых "закладках", после чего давали объявление о продаже в Интернете.

Общение с покупателями велось через программы-мессенджеры.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при обследовании мест закладки наркотиков, транспортных средств, жилых помещений приготовленные ими к сбыту наркотические средства были обнаружены и изъяты.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении остальных участников преступной группы продолжается.