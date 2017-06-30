Первый день июля не будет жарким

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О погоде на субботу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 июля будет облачно с прояснениями.
Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный порывистый.

Ночью температура составит +9, +11, днем +16, +18 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

На юге республики местами пройдет дождь.

Ветер северо-восточный умеренный, по южным районам порывистый.

Ночью похолодает до +7, +12, по северным районам +2, +7 градусов.

Днем воздух прогреется до +17, +22, у водоемов +12, +16.

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