Первый канал закрывает еще одну популярную программу

Программа "Жди меня" больше не будет выходить в эфир, сообщает Starhit.

Как отмечает издание, программа "Жди меня" выходила в эфир Первого канала с 1999 года. За это время более 200 тысяч человек смогли найти потерянных родственников и друзей.

В начале сентября появилась информация, что контракт с телекомпанией BИD на производство новых выпусков так и не был продлен. Теперь же выяснилось, что программа больше не будет выходить в эфире Первого канала. Источник, близкий к переговорам подтвердил, что конфликт возник из-за отсутствия достойной кандидатуры на пост ведущего.

"Сначала без согласования с Первым каналом был уволен ведущий Александр Галибин, а после начались долгие споры по поводу новой кандидатуры на этот пост. В итоге подходящий человек на должность так и не был найден", - сообщил инсайдер.

Отмечается также, что контракт на производство другой культовой программы "Поле чудес" был продлен автоматически. Телекомпания BИD вела переговоры с известными актерами, и в итоге предложила в качестве ведущего Сергея Жигунова. Однако, по сообщению источника, данная кандидатура не устроила Первый канал.

Сам Александр Галибин до последнего не знал, продлят ли с ним контракт. Ведущий подтвердил, что ему обидно прощаться с проектом.

"Сказали, что будет реорганизация, и поэтому меняется структура. Это был странный, неконкретный разговор — мне даже не сказали, что именно меняется. Но добавили, что контракт скорее всего со мной не будет продлен. Может, это веяния нового ветра, но перемены кажутся весьма странными. Я не знаю, с чем связано это. Конечно, грустно расставаться — у нас получалась хорошая передача, но я выиграл грант от Минкульта — буду снимать кино и ставить спектакли", - сообщил Галибин.