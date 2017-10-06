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Новости. Общество
18:00, 06 Октября 2017

Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения

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В субботу, 7 октября, президент России Владимир Путин отметит свой 65-летний юбилей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в субботу, 7 октября, российский лидер Владимир Путин проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также ряд телефонных разговоров, пишет russian.rt.

"Традиционно Путин празднует день рождения <…>, чаще он это делает с родными и близкими, иногда он это делает со своими коллегами. Я вам могу сказать насчёт завтрашнего дня лишь одно, что целая вереница телефонных разговоров (запланирована), президент будет получать поздравления, эти разговоры уже запланированы <…>. И в середине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", — заявил Песков в ответ на вопрос, как Путин будет праздновать свой день рождения.

Также он отметил, что разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом на 7 октября не запланирован.

В конце сентября Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого среди прочего обсуждалось давление на российские СМИ за рубежом.

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