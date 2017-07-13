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Новости. Политика
09:58, 13 Июля 2017
фото: ©ШОТ

Песков рассказал, кто был в машине Путина на Валааме

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в машине Владимира Путина на Валааме в Карелии был неизвестный пассажир.

По словам Пескова, это был сотрудник службы безопасности, отмечает Life.

"Безопасность", — коротко ответил пресс-секретарь на вопрос издания о том, кто сидел на заднем сиденье Mercedes.

Поводом для обсуждения в Сети стали кадры из видеотрансляции с Валаама. Глава государства прибыл на остров несколько дней назад. К Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю Владимир Путин приехал за рулём внедорожника. Когда он вышел из машины, то открыл заднюю дверь. Там на пару секунд появился пассажир. В социальных сетях разгорелась дискуссия о том, кто мог сидеть в машине президента.

Life отмечает, что Владимир Путин, выйдя из машины в рубашке, открывает заднюю дверь, чтобы взять свой пиджак. В это время из другой задней двери выходит сотрудник службы безопасности с тем самым пиджаком. А оставшийся в машине охранник просто сообщает главе государства, что его одежда у коллеги.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2017-07-13 10:29:36
Нормальный такой охранник, потыкал царю пальцем.... Интересно, этот палец все еще цел?
Гость
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