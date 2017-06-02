Петеляева может стать сенатором от Карелии вместо Катанандова

Лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову предлагают сделку: отказаться от выдвижения сильного кандидата на губернаторских выборах в Ярославской области, взамен получить место сенатора от Карелии для Ирины Петеляевой.

О политических интригах вокруг губернаторских выборов в Ярославской области написало издание Znak.com.

Как стало известно Znak.com, в "проблемной" Ярославской области на выборах губернатора конкуренцию врио главы региона Дмитрию Миронову может составить популярный региональный политик, справедливоросс, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Анатолий Грешневиков сам сказал Znak.com, что не исключает для себя возможности баллотироваться на выборах губернатора Ярославской области.

Собеседник издания, близкий к администрации президента, говорит, что Грешневиков отказался от предложения регионального правительства идти в качестве одного из трех кандидатов в сенаторы от врио губернатора Миронова (по нынешним правилам кандидат в губернаторы должен в ходе кампании заявить трех человек, одного из которых он, в случае победы, направит от себя в Совет Федерации). Теперь справедливороссам, в частности, лидеру партии Сергею Миронову предлагают сделку. Взамен отказа от выдвижения Грешневикова в Ярославской области место сенатора от Карелии может получить руководитель карельской СР Ирина Петеляева. В таком случае она заменит действующего сенатора, экс-главу Карелии Сергея Катанандова.

У Грешневикова при регистрации на выборах могут возникнуть проблемы с преодолением муниципального фильтра, если ему на помощь не придут другие партии - например, КПРФ или даже "Единая Россия". И последний вариант не такой уж фантастичный. Дело в том, что в регионе идет резкое обострение противостояния местных политических элит с командой Дмитрия Миронова - преимущественно выходцами из Подмосковья.