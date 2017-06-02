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08:15, 02 Июня 2017

Петеляева может стать сенатором от Карелии вместо Катанандова

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Лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову предлагают сделку: отказаться от выдвижения сильного кандидата на губернаторских выборах в Ярославской области, взамен получить место сенатора от Карелии для Ирины Петеляевой.

О политических интригах вокруг губернаторских выборов в Ярославской области написало издание Znak.com.

Как стало известно Znak.com, в "проблемной" Ярославской области на выборах губернатора конкуренцию врио главы региона Дмитрию Миронову может составить популярный региональный политик, справедливоросс, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Анатолий Грешневиков сам сказал Znak.com, что не исключает для себя возможности баллотироваться на выборах губернатора Ярославской области. 

Собеседник издания, близкий к администрации президента, говорит, что Грешневиков отказался от предложения регионального правительства идти в качестве одного из трех кандидатов в сенаторы от врио губернатора Миронова (по нынешним правилам кандидат в губернаторы должен в ходе кампании заявить трех человек, одного из которых он, в случае победы, направит от себя в Совет Федерации). Теперь справедливороссам, в частности, лидеру партии Сергею Миронову предлагают сделку. Взамен отказа от выдвижения Грешневикова в Ярославской области место сенатора от Карелии может получить руководитель карельской СР Ирина Петеляева. В таком случае она заменит действующего сенатора, экс-главу Карелии Сергея Катанандова.

У Грешневикова при регистрации на выборах могут возникнуть проблемы с преодолением муниципального фильтра, если ему на помощь не придут другие партии - например, КПРФ или даже "Единая Россия". И последний вариант не такой уж фантастичный. Дело в том, что в регионе идет резкое обострение противостояния местных политических элит с командой Дмитрия Миронова - преимущественно выходцами из Подмосковья.

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Комментарии

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циник
2017-06-02 09:15:27
А вы и дальше продолжайте таскаться по выборам.
Гарик
2017-06-02 09:01:38
Да уж и сюжеты . У нас видимо будет еще похлеще , если найдется сильный кандидат ,альтернативный врио. В противном случае будет нулевая явка.Впрочем ,народ окажется как всегда ни при чём .
deep
2017-06-02 08:59:35
Открытым текстом: "сделка". Не законы, сделки всюду.
YellowSubmarine
2017-06-02 08:52:25
Про какой такой "народ" Вы здесь глаголите, стесняюсь спросить, уважаемый goo? Для них мы просто электорат и больше никто!
ПОЗОР!!!
goo
2017-06-02 08:41:30
Про народ (который по Конституции является источником власти в Российской Федерации), и его мнение уже никто не вспоминает в этих "администрациях".
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