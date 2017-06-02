Петеляева удивлена тому, что "ярославская драчка за губернаторскую власть зацепила мимоходом и её"

Руководитель регионального отделения "Справедливой России" Ирина Петеляева прокомментировала появившиеся в СМИ сведения о том, что она может стать сенатором от Карелии в случае, если лидер эсеров Сергей Миронов откажется от выдвижения сильного кандидата на губернаторских выборах в Ярославской области.

Ранее издание Znak.com сообщило, что в "проблемной" Ярославской области на выборах губернатора конкуренцию врио главы региона Дмитрию Миронову может составить популярный региональный политик, справедливоросс Анатолий Грешневиков. В связи с этим Сергею Миронову предлагают сделку: взамен отказа от выдвижения Грешневикова в Ярославской области место сенатора от Карелии может получить руководитель карельской СР Ирина Петеляева. В таком случае она заменит действующего сенатора, экс-главу Карелии Сергея Катанандова.

По словам известного карельского политолога Анатолия Цыганкова, срок полномочий Сергея Катанандова в верхней палате Федерального собрания прекратится "вместе с завершением полномочий действующего главы региона" Артура Парфенчикова, то есть "с 10 сентября Катанандов свободен он сенаторских полномочий".

"Идущий на губернаторские выборы А. Парфенчиков должен решить: нужен ему Катанандов или не нужен? Но даже если ответ будет положительным для действующего сенатора, то всё равно ещё двоих кандидатов в сенаторы нужно будет подыскивать. Их должно быть трое, того закон о выборах главы Карелии требует", - отмечает политолог.

Анатолий Цыганков поинтересовался у Ирины Петеляевой, что лично она думает о том, "что её сватают в сенаторы от Парфенчикова".

"Петеляева не стала скрывать, что сама удивлена информации, появившейся в сети Интернет, с ней никто на эту тему не разговаривал, в том числе и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов с подобной темой к ней не обращался, - отмечает Цыганков. - Она не исключает, что ярославская драчка за губернаторскую власть зацепила мимоходом и её. В избирательную кампанию Парфенчикова Ирина Петеляева ни в каком качестве не напрашивается и республиканское отделение эсеров готовится к губернаторским выборам в Карелии. Но будет или нет у партии свой кандидат на пост главы Карелии, решать станет президиум Центрального совета "Справедливой России". Хотя опытная Петеляева предполагает, что переговорные процессы у лидера партии С. Миронова идут с разными политиками, время сейчас такое горячее, но она не в курсе их содержания, повторив ещё раз, что региональное отделение эсеров свои предвыборные предложения высказало Москве относительно своего участия в губернаторских выборах и теперь ждёт решения".