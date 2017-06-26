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Петеляева заявила, что идет на выборы "ради справедливости"

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Ирина Петеляева выдвинута кандидатом от ''Справедливой России'' на должность главы Карелии.

Сегодня в Петрозаводске проходит конференция регионального отделения партии ''Справедливая Россия''. Главным вопросом повестки стало выдвижение кандидата на должность главы Карелии.

Как отметила председатель отделения Ирина Петеляева, центральным аппаратом партии была согласована ее кандидатура на этот пост.

''Мы понимаем, в какой политической ситуации находимся. Мы знаем, что президент РФ со своим выбором уже определился и прислал к нам и.о. главы Республики Карелия. Но народ Республики Карелия, как никакой другой народ РФ, ждет справедливости, ждет удовлетворения от своих чаяний. И ради этой справедливости предлагаю принять участие в выборах на пост главы Республики Карелия'', - сказала Ирина Петеляева, обращаясь к делегатам.

В результате Петеляеву поддержали единогласно.

Ирина Петеляева родилась в 1959 году в Узбекистане. Окончила ПетрГУ по специальности ''математика''. Является депутатом Заксобрания республики, руководителем регионального отделения СР. Член ''Справедливой России'' с 2007 года.

Петеляева стала восьмым кандидатом, выдвинутым партиями на губернаторские выборы в Карелии.

Выборы состоятся 10 сентября 2017 года.

 

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Комментарии

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Адольф
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Эта партия уже почти развалилась,народ понял,что это та же ЕР, только болтают ,но голосуют как и ЛДПР всегда за ЕР...
Так что: голосуй не голосуй ,всё одно получишь... ЕР...
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