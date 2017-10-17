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Новости. Общество
15:38, 17 Октября 2017

Петербургские экологи просят принять федеральный закон для защиты Ладожского и Онежского озёр

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Ладожское и Онежское озёра необходимо наделить особым охранным статусом, чтобы не допустить возвращения к депрессивному и загрязненному состоянию, считает директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков.

"Основная причина сложившейся в Ладожском озере сложной экологической ситуации с 1980-х годов была связана с характером развития экономики в Ладожском бассейне. За эти годы на водосборном бассейне были введены в действие сотни крупных фабрик, ферм, предприятий. При этом во властных структурах существовало ошибочное мнение, что самоочищающая способность Ладоги бесконечна", - отметил Ш.Поздняков на пресс-конференции, пишет "Интерфакс".

По словам ученого, первые признаки загрязнения воды были выявлены в 1960-е годы, а наиболее тяжелая экологическая обстановка сложилась в системе Ладожского озера к концу XX века, после чего ситуация стала нормализоваться. "Однако озеро находится в крайне неустойчивом состоянии, и даже незначительного влияния хватит, чтобы вернуться к прежнему депрессивному состоянию", - подчеркнул Ш.Поздняков.

Главный научный сотрудник отдела комплексных научных исследований Карельского научного центра РАН Николай Филатов отметил, что экосистемы Ладожского и Онежского озер взаимосвязаны, поэтому для их оздоровления необходимо принятие комплексных мер. При этом, по мнению экспертов, в работе должны участвовать также регионы, не имеющие прямого выхода к побережью Ладоги, но включенные в его экосистему.

"Для эффективного решения, по нашему мнению, требуется комплексный подход, включающий в себя построение правовой базы и единой программы мер. В первую очередь требуется принятие федерального закона об охране Ладожского и Онежского озёр, принятие федеральной целевой программы по восстановлению экологического потенциала и качества водных ресурсов Ладожского и Онежского озёр и строительство водовода "Ладожское озеро - Санкт-Петербург", - сказал Ш.Поздняков.

"Принятие закона позволит ликвидировать существующие пробелы в природоохранном законодательстве, обеспечить ориентацию на осуществление целенаправленных мер по оздоровлению экологической ситуации на озерах и водосборном бассейне и создаст правовую базу для их выполнения", - добавил он.

Со своей стороны Н.Филатов отметил, что соответствующие законопроекты выдвигались в отдельных регионах РФ, однако их принятию мешает недостаточная степень проработки, юридические недостатки, отсутствие финансового обоснования и системного подхода.

По мнению экспертов, федеральная целевая программа должна подразумевать развитие современной системы мониторинга, работоспособной системы контроля, установление водоохранных зон требуемой ширины, а также мер по снижению угрозы значимого воздействия хозяйственной деятельности на состояние озера.

"Строительство трубопровода для забора воды из наиболее чистых глубинных районов Ладоги и подачи ее в Санкт-Петербург может существенно повысить безопасность питьевого снабжения населения города, что приведет к снижению заболеваемости жителей", - отметил Ш.Поздняков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2017-10-17 16:08:35
Защищать надо ВСЕ источники питьевой воды. А начинать надо с запрета выращивания в них форели. Растите, как все разумные страны, в МОООРЯЯХ!
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