Петербурженке не разрешили ввезти из Финляндии в Карелию улов

С 18 килограммими рыбы пришлось расстаться, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В минувший вторник 4 июля при осуществлении ветеринарного контроля на пограничном пункте пропуска "Вяртсиля" у петербурженки, пересекающей границу РФ, была обнаружена свежемороженая озерная рыба (окунь, судак и подлещик) в количестве 11 пакетов общим весом 18 кг 450 граммов.

Разрешения на ввоз улова у петербурженки не было. Груз следовал без разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сопроводительных документов, какая-либо информация о товаре, производителе, дате выработки на пакетах отсутствовала, что является нарушением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Как пояснила в протоколе об административном правонарушении жительница Санкт-Петербурга, о правилах ввоза рыбы в Россию она не знала. Груз ей пришлось вернуть в Финляндию.