Петербуржец попался на попытке мошенничества в Кондопоге

Кондопожский городской суд приговорил к 4 годам условного срока заключения жителя Санкт-Петербурга, который пытался обмануть компанию в городе бумажников, сообщает прокуратура Карелии.

В мае 2014 года житель Санкт-Петербурга под предлогом продажи двух грузовых автомобилей с прицепами и гидроманипуляторами завладел денежными средствами представителя компании, который намеревался приобрести указанные автомобили за 1,4 млн рублей.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. С учетом обстоятельств уголовного дела суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок 4 года с испытательным сроком 5 лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании материального ущерба с подсудимого, в счет возмещения ущерба конфискован принадлежащий ему автомобиль Porsche Cayenne.

Приговор не вступил в законную силу.