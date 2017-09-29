Петербуржца оштрафовали за незаконную перевозку пассажиров по Ладоге

Транспортные полицейские Карелии выявили нарушения в сфере пассажирских перевозок водным транспортом по Ладожскому озеру, сообщает МВД Карелии.

При проверке документов стражи правопорядка установили, что у 56-летнего жителя Санкт-Петербурга, перевозившего пассажиров по маршруту Сортавала - Приозерск, отсутствовала лицензия на услуги. У второго правонарушителя, 53-летнего жителя Ленобласти, возившего пассажиров по маршруту остров Хонкасалла - Приозерск, помимо разрешения на перевозку пассажиров, отсутствовала еще и государственная регистрация индивидуального предпринимателя.

В отношении перевозчиков были составлены протоколы об административном правонарушении.

Мировой суд оштрафовал петербуржца на 4 тысячи рублей, жителя Ленобласти на 2,5 тысячи рублей.