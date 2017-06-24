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13:38, 24 Июня 2017

Петра I нарядили в тельняшку в Петрозаводске

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В столице Карелии памятник Петру I нарядили в тельняшку.

"Сегодня ночью выпускники речного училища отдали дань традиции - нарядили Петра в тельняшку", - сообщает паблик "Живой Петрозаводск".

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