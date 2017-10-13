ПетрГУ разработал новаторскую систему садков для форели

Ученые в Петрозаводске разработали инновационную технологию расчета систем удержания садковых модулей, которая может использоваться для развития рыбной отрасли.

Научно-исследовательская команда Петрозаводского университета разработала инновационную систему удержания садковых модулей для форелеводческих предприятий.

Система может быть спроектирована на неограниченное количество садков любых размеров и не подразумевает использование якорных цепей. Натяжение системы обеспечивается балансирами.

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