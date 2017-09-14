Петросовет упростил условия аренды помещений в Петрозаводске

Петрозаводский городской совет отменил повышающий коэффициент, который прежде приходилось выплачивать предпринимателям, сдающим арендованные ими площади в субаренду.

На сессии Петросовета 13 сентября депутаты внесли изменения в методику определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа.

По решению Петросовета, предприниматели, получившие имущество в аренду на аукционе, не должны выплачивать повышающий коэффициент городу в случае, если решат найти субарендатора на полученные ими площади.

Прежде арендатор, решивший сдать полученное у города имущество в субаренду, нес дополнительные расходы.

Подробнее об аренде и субаренде, а также об улучшении условий предпринимателям, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".