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Новости. Экономика
09:24, 14 Сентября 2017

Петросовет упростил условия аренды помещений в Петрозаводске

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Петрозаводский городской совет отменил повышающий коэффициент, который прежде приходилось выплачивать предпринимателям, сдающим арендованные ими площади в субаренду.

На сессии Петросовета 13 сентября депутаты внесли изменения в методику определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа.

По решению Петросовета, предприниматели, получившие имущество в аренду на аукционе, не должны выплачивать повышающий коэффициент городу в случае, если решат найти субарендатора на полученные ими площади.

Прежде арендатор, решивший сдать полученное у города имущество в субаренду, нес дополнительные расходы.

Подробнее об аренде и субаренде, а также об улучшении условий предпринимателям, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Миша
2017-09-14 14:03:53
Скоро арендаторов будет не найти, одни "сдавальщики" останутся..... найти и сдать в субаренду надо тоже уметь,голова потребуется....
User
2017-09-14 13:19:58
Крепкие хозяйственники готовят себе почву под сдачу в субаренду площадей Карелия Маркет?
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