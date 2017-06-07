14:25, 07 Июня 2017
Петрозаводчан приглашают на открытие сезона фонтанов
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Ирина Мирошник нажмет кнопку, и в Петрозаводске откроется сезон фонтанов.
Торжественная церемония открытия сезона фонтанов в Петрозаводске состоится 9 июня в 12.00 у фонтана "Молекула" на Студенческом бульваре.
После того как символическую кнопку нажмут глава города Ирина Мирошник и главный управляющий директор АО "ПКС – Водоканал" Александр Сафронов, заработают и другие фонтаны Петрозаводска: у кафе "Нойбранденбург", у Галереи Героев на пересечении улиц Красной и Антикайнена, на Березовой аллее, а также фонтан "Калевала" на пересечении улиц Свердлова и Кирова.
Пришедших ждет сюрприз от студентов ПетрГУ и возможность попасть в видеолетопись города.
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