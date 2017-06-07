Петрозаводчан приглашают на открытие сезона фонтанов

Ирина Мирошник нажмет кнопку, и в Петрозаводске откроется сезон фонтанов.

Торжественная церемония открытия сезона фонтанов в Петрозаводске состоится 9 июня в 12.00 у фонтана "Молекула" на Студенческом бульваре.

После того как символическую кнопку нажмут глава города Ирина Мирошник и главный управляющий директор АО "ПКС – Водоканал" Александр Сафронов, заработают и другие фонтаны Петрозаводска: у кафе "Нойбранденбург", у Галереи Героев на пересечении улиц Красной и Антикайнена, на Березовой аллее, а также фонтан "Калевала" на пересечении улиц Свердлова и Кирова.

Пришедших ждет сюрприз от студентов ПетрГУ и возможность попасть в видеолетопись города.