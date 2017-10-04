Петрозаводчане должны за воду более 240 миллионов рублей

По данным "Российской газеты", число неплательщиков за услуги ЖКХ с начала 2017 года выросло в стране в два раза.

Задолженность неплательщиков достигает шокирующей цифры – 1,34 триллиона рублей. За долги коммунальные компании перекрывают канализацию, банки не выдают кредитов, должникам нельзя выехать за границу. С начала года число компаний, передающих информацию банкам, выросло на 60%. В Национальном бюро кредитных историй информации о должниках становится все больше, эксперты прогнозируют дальнейший рост объема информации, вследствие чего все больше людей получат отказы в займе у кредитных организаций.

Долги петрозаводчан только за воду с января по сентябрь этого года выросли более чем на 40 млн рублей и составляют 241, 449 млн руб. Это колоссальная для небольшого города сумма! На обслуживании ООО "КРЦ" состоят 120 тысяч абонентов Петрозаводска, 25 тысяч из них – крупные должники. Получается, в среднем каждый неплательщик за услуги водоснабжения и водоотведения должен АО "ПКС-Водоканал" около 9 тысяч рублей.

К слову, 241 млн руб. – это больше трети стоимости реконструкции канализационных очистных сооружений или десятки километров отремонтированных водопроводных сетей, и неплательщики воруют эти деньги у петрозаводчан.

Не копите долги – платите за услуги вовремя! От этого зависит благополучие жителей города, а значит, и ваше в том числе.