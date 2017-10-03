Петрозаводчане не будут спешить покупать товары на традиционной сельхозярмарке

Товары на сельхозярмарке в Петрозаводске люди будут покупать только после того, как изучат цены, - так ответили большинство респондентов опроса "Столицы на Онего".

Напомним, что в Петрозаводске на ул.Инженерной с 6 по 15 октября будет проходить традиционная сельскохозяйственная ярмарка.

Посетители предложат приобрести овощи и фрукты, свежую рыбу, мясную продукцию, кондитерские изделия, мёд, орехи, сухофрукты, восточные сладости и проч.

В преддверии традиционной сельхозярмарки мы поинтересовались у читателей: будут ли они что-нибудь там?

В опросе приняли участие 723 человека, из которых большинство – 320 респондентов (44%) ответили, что сначала изучат цены, а потом посмотрят, покупать что-то или нет.

Чуть меньшее количество опрашиваемых – 293 человека (40%) признались, что ничего не будут покупать на сельхозярмарке, так как все можно купить в магазине.

И лишь 110 участников опроса (15%) сказали, что с нетерпением ждут открытия ярмарки.