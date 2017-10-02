Петрозаводчане поблагодарили Троллейбусное управление за отзывчивость

Несмотря на сложное финансовое положение, муниципальное предприятие "Городской транспорт" сделало подарок пожилым людям, сообщили в администрации Петрозаводска

На заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона отмечена благотворительная акция, проведенная в минувшее воскресенье представителями городского общественного транспорта.

"Я хочу выразить благодарность нашему Троллейбусному управлению за то, что они пожилых людей возили бесплатно в честь праздника", - сказала Людмила Александровна Глушкова.

Напомним, ранее автоперевозчики столицы Карелии пообещали организовать в Международный день пожилых людей, отмечаемый 1 октября, бесплатный проезд для граждан старше 60 лет. Для бесплатного проезда необходимо было лишь подтвердить свой возраст, предъявив паспорт.

"Несмотря на сложное финансовое положение, муниципальное предприятие "Городской транспорт" пошло на такой шаг, выразив уважение к пожилым горожанам", - отметила заместитель Главы Петрозаводска – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.