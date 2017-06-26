Петрозаводчане поддерживают инициативу сделать улицу Федосовой пешеходной

Сделать улицу Ирины Федосовой пешеходной согласны большинство участников опроса "Столицы на Онего".

За данную инициативу, которая сейчас обсуждается в мэрии Петрозаводска, проголосовали 623 участника опроса (59%).

Против идеи высказались 340 респондентов (32%).

Безразличны к уличному статусу остались 83 человека (7%)

Всего в опросе приняли участие 1046 человек.

Напомним, в мэрию от жителей Петрозаводска поступило несколько предложений сделать улицу Федосовой пешеходной, ограничить по дороге сквозное движение автомобилей, чтобы горожане могли спокойно гулять по этой части карельской столицы.