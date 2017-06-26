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13:17, 26 Июня 2017

Петрозаводчане поддерживают инициативу сделать улицу Федосовой пешеходной

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Сделать улицу Ирины Федосовой пешеходной согласны большинство участников опроса "Столицы на Онего".

За данную инициативу, которая сейчас обсуждается в мэрии Петрозаводска, проголосовали 623 участника опроса (59%).

Против идеи высказались 340 респондентов (32%).

Безразличны к уличному статусу остались 83 человека (7%)

Всего в опросе приняли участие 1046 человек.

Напомним, в мэрию от жителей Петрозаводска поступило несколько предложений сделать улицу Федосовой пешеходной, ограничить по дороге сквозное движение автомобилей, чтобы горожане могли спокойно гулять по этой части карельской столицы.

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Комментарии

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Наш комментатор
2017-06-26 13:36:35
Голосующие "за" будут стоять в пробке на Кирова, когда по Федосовой нельзя будет объехать? Набережная 2,5 км, мало где гулять? Всё против людей делают, вредители.
pupsik
2017-06-26 13:27:00
Заказуха?
Кто там гуляет? Большинство гуляют по набережной.

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