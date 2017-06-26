Петрозаводчане смогут бесплатно обследоваться на ВИЧ, ответ будет готов через 10 минут

В городской поликлинике №3 Петрозаводска на этой неделе все желающие смогут пройти анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ.

Об этом сообщается в паблике "Карелия против ВИЧ/СПИДа".

"27 июня 2017г. с 15.00 до 17.00 и 30 июня 2017г. с 9.00 до 11.00 в ГБУЗ РК "Городская поликлиника №3», пр. Первомайский, 28, кабинет № 126 все желающие могут пройти анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию специалиста, профилактические буклеты, а также средства защиты. Забор крови из пальца. Ответ через 10 минут", - сказано в сообщении.