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Новости. Криминал
15:56, 29 Сентября 2017

Петрозаводчанин до смерти забил родственника сожительницы

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Преступление произошло в одном из общежитий Петрозаводска, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 13 июля 38-летний петрозаводчанин, проживая в одном из общежитий Петрозаводска, пришел в комнату к родственнику своей сожительницы и в ходе конфликта избил его, нанеся множественные удары руками и ногами по различным частям тела.

В результате от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за кражи, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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