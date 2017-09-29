15:56, 29 Сентября 2017
Петрозаводчанин до смерти забил родственника сожительницы
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Преступление произошло в одном из общежитий Петрозаводска, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 13 июля 38-летний петрозаводчанин, проживая в одном из общежитий Петрозаводска, пришел в комнату к родственнику своей сожительницы и в ходе конфликта избил его, нанеся множественные удары руками и ногами по различным частям тела.
В результате от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за кражи, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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