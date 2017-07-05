Петрозаводчанин может лишиться своей недвижимости из-за долгов

Житель Петрозаводска накопил долгов почти на 2 миллиона рублей и может лишиться своего имущества, сообщило УФССП по Карелии.

По данным ведомства, петрозаводчанин долгое время уклонялся от оплаты налогов, кредитов и услуг ЖКХ, сумма его задолженности достигла 1,8 миллиона рублей.

При проверке имущественного положения должника, судебный пристав выяснил, что мужчина является владельцем нескольких жилых комнат.

"Должник находится под подпиской о невыезде и, если о не предпримет меры для погашения задолженности, то вполне реально может лишиться недвижимости. Сейчас на одну из комнат наложен арест", - добавили в ведомстве.