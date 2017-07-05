11:51, 05 Июля 2017
Петрозаводчанин может лишиться своей недвижимости из-за долгов
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Житель Петрозаводска накопил долгов почти на 2 миллиона рублей и может лишиться своего имущества, сообщило УФССП по Карелии.
По данным ведомства, петрозаводчанин долгое время уклонялся от оплаты налогов, кредитов и услуг ЖКХ, сумма его задолженности достигла 1,8 миллиона рублей.
При проверке имущественного положения должника, судебный пристав выяснил, что мужчина является владельцем нескольких жилых комнат.
"Должник находится под подпиской о невыезде и, если о не предпримет меры для погашения задолженности, то вполне реально может лишиться недвижимости. Сейчас на одну из комнат наложен арест", - добавили в ведомстве.
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