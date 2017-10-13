Петрозаводчанин набрал в магазине приглянувшийся товар и забыл за него заплатить

В гипермаркете на Кукковке поймали мужчину, пытавшегося вынести товар, не заплатив, сообщили в Росгвардии Карелии.

Утром 12 октября в один из гипермаркетов, расположенный в микрорайоне Кукковка, прибыли сотрудники Росгвардии, которые выяснили, что мимо кассы прошёл молодой человек, не оплатив товар.

При нем был обнаружен весьма нестандартный набор: туристический нож, крепёжная нить, мяч, телевизионная антенна, пакеты для мусора.

Общая сумма ущерба, который гражданин пытался нанести торговому заведению, составила 1500 рублей. Задержанный передан сотрудниками Росгвардии полиции.