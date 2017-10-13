13:16, 13 Октября 2017
Петрозаводчанин набрал в магазине приглянувшийся товар и забыл за него заплатить
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В гипермаркете на Кукковке поймали мужчину, пытавшегося вынести товар, не заплатив, сообщили в Росгвардии Карелии.
Утром 12 октября в один из гипермаркетов, расположенный в микрорайоне Кукковка, прибыли сотрудники Росгвардии, которые выяснили, что мимо кассы прошёл молодой человек, не оплатив товар.
При нем был обнаружен весьма нестандартный набор: туристический нож, крепёжная нить, мяч, телевизионная антенна, пакеты для мусора.
Общая сумма ущерба, который гражданин пытался нанести торговому заведению, составила 1500 рублей. Задержанный передан сотрудниками Росгвардии полиции.
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