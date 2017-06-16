Петрозаводчанин некрасиво поступил с женщиной, с которой провел вечер

В Петрозаводске мужчина некрасиво поступил с собутыльницей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась жительница Петрозаводска, сообщив о том, что у нее был украден мобильный телефон. Нанесенный ущерб потерпевшая оценила в 20 тысяч рублей.

Работая над раскрытием этого преступления, сотрудники полиции установили все обстоятельства его совершения. Выяснилось, что накануне женщина употребляла спиртные напитки с незнакомым мужчиной в одной из квартир микрорайона Ключевая. Когда, спустя некоторое время, она собралась идти домой, то обнаружила, что исчез не только телефон, но и ее компаньон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили подозреваемого в краже. Им оказался 38-летний петрозаводчанин, который ранее уже был судим за совершение имущественных преступлений. Мужчина сознался в содеянном и рассказал где спрятал телефон. Прибыв в указанное место, сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное.

За совершение кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а сам он на время следствия находится под подпиской о невыезде.