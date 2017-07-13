Петрозаводчанин обокрал нового знакомого, пока тот танцевал

Сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска по горячим следам задержали подозреваемого в краже из бара, сообщает МВД Карелии.

Рано утром в дежурную часть Петрозаводска поступило сообщение от 29-летнего посетителя развлекательного заведения на Перевалке. Горожанин рассказал, что у него похитили куртку, в которой находились мобильный телефон и 3 тысячи рублей.

Сотрудники подиции выяснили, что потерпевший ночью на улице познакомился с молодым человеком. Решили отметить знакомство в баре. Но после того как заявитель посетил танцпол, у столика не оказалось ни нового друга, ни имущества. Установить точное описание разыскиваемого помогли записи видеонаблюдения.

Через пару часов наряд ППС задержал схожего по описанию человека в торговом центре в районе Октябрьского проспекта. Гражданин уже расплачивался на кассе похищенными деньгами. В дальнейшем, сотрудникам уголовного розыска он сознался в содеянном и передал украденные вещи.

В настоящее время в отношении 25-летнего ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ- "Кража".