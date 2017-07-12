08:05, 12 Июля 2017
Петрозаводчанин попался на изготовлении оружия
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Петрозаводские полицейские изъяли у местного жителя переделанную пневматическую винтовку, сообщает МВД Карелии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли пневматическую винтовку МР-512. Внимание полицейских привлекла необычная модернизация винтовки между собой оружейники.
По результатам проведенных исследований установлено, что винтовка переделана в огнестрельное однозарядное ружье калибра 4,5 мм, пригодное для производства выстрела.
Винтовка принадлежит 37-летнему ранее судимому жителю Петрозаводска. Оружие было приобретено им несколько лет назад, и он решил сделать из "воздушки" огнестрельное оружие.
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