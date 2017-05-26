Петрозаводчанин, сбивший двух девушек в Петрозаводске, заплатит каждой по 400 тысяч рублей

Петрозаводский городской суд вынес приговор водителю, сбившему двух девушек на пешеходном переходе.

Напомним, ночью 14 октября 2016 года двигавшийся по улице Шотмана в сторону Центра легковой автомобиль сбил двух девушек, пересекавших дорогу по пешеходному переходу. От удара одну из девушек отбросило на несколько метров.

Обе пострадавшие были госпитализированы.

На водителя было заведено дело по ч.1 ст.264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Суд взыскал в пользу каждой потерпевшей по 400 тысяч рублей, а злоумышленника приговорил к 2 годам ограничения свободы.

Ограничение свободы не является прямым лишением свободы. Это вид уголовного наказания, состоящего из комплекса запретов и ограничений на различные действия осужденного с осуществлением надзора со стороны государственного органа.