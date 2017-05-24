07:25, 24 Мая 2017
Петрозаводчанин спрятал тело убитого им мужчины в шкафу чужой квартиры
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В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 23 февраля 25-летний житель Петрозаводска распивал спиртное в квартире своих знакомых в компании нескольких человек. Во время застолья он поссорился с одним из присутствующих мужчин. Злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом. Потерпевший скончался, а обвиняемый спрятал его тело в шкафу в квартире, а сам скрылся.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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