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11:59, 18 Мая 2017

Петрозаводчанин, "убивший" в ДТП двух человек, отправится в колонию-поселение

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Прионежский районный суд приговорил к колонии-поселения водителя, совершившего смертельное ДТП, сообщает прокуратура Карелии.

Напомним, 11 марта 2016 года 29-летний водитель Infiniti на 20-м километре автодороги "Петрозаводск – Суоярви" превысил скорость, выехал на полосу встречного движения.

Там иномарка врезалась в Chevrolet Niva.

В ДТП погибли водитель и пассажирка "Нивы". Еще одна женщина получила тяжелые травмы.

У погибшего водителя осталось двое несовершеннолетних детей.

Суд приговорил водителя Infiniti к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Также суд удовлетворил иски к осужденному о взыскании 147,5 тысяч рублей, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшей и о взыскании более 246,9 тысячи рублей, затраченных на погребение и выплату социальной пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной доплаты.

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