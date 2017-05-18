Петрозаводчанин, "убивший" в ДТП двух человек, отправится в колонию-поселение
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Прионежский районный суд приговорил к колонии-поселения водителя, совершившего смертельное ДТП, сообщает прокуратура Карелии.
Напомним, 11 марта 2016 года 29-летний водитель Infiniti на 20-м километре автодороги "Петрозаводск – Суоярви" превысил скорость, выехал на полосу встречного движения.
Там иномарка врезалась в Chevrolet Niva.
В ДТП погибли водитель и пассажирка "Нивы". Еще одна женщина получила тяжелые травмы.
У погибшего водителя осталось двое несовершеннолетних детей.
Суд приговорил водителя Infiniti к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.
Также суд удовлетворил иски к осужденному о взыскании 147,5 тысяч рублей, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшей и о взыскании более 246,9 тысячи рублей, затраченных на погребение и выплату социальной пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной доплаты.
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