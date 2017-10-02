Петрозаводчанин украл внедорожник без руля

Оперативники Петрозаводска установили подозреваемого в краже автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Петрозаводску установили подозреваемого в краже автомобиля.

Сообщение о ней поступило в полицию от владельца УАЗа.

Заявитель сообщил, что автомобиль был не на ходу, так как недавно сломался. Оставляя его на одной из центральных улиц города, мужчина дополнительно подстраховался и, чтобы никто не позарился на внедорожник, снял руль.

Тем не менее, вернувшись хозяин не обнаружил машину на месте. Ущерб от действий злоумышленника был оценен в 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Также они узнали о том, что он собирается подобным же образом похитить другой автомобиль. Этого полицейские не допустили.

Как выяснили стражи порядка, автомобиль исчез при помощи эвакуатора. Молодой человек нанял спецтехнику, объяснив эвакуаторщику, что УАЗ принадлежит именно ему. При сбыте машины подозреваемый заработал 8 тысяч рублей, из них четвертую часть отдал за транспортировку.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемым является 19-летний петрозаводчанин.