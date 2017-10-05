Петрозаводчанин украл в баре куртку и постирал ее

Кража куртки и сумочки с деньгами произошла в одном из петрозаводских баров, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась жительница Петрозаводска с сообщением о том, что лишилась имущества во время проведения досуга в одном из увеселительных заведений. Женщина оставила сумку и куртку мужу и отправилась на танцпол. Когда же она вернулась, выяснилось, что аксессуар и одежда пропали. В сумке находились деньги, банковские карты, мобильный телефон. Совокупный ущерб превысил 15 тысяч рублей.

В раскрытии преступления сотрудникам полиции помогли записи камер видеонаблюдения. На них был запечатлен мужчина, который незаметно для супруга потерпевшей похитил вещи.

Полицейские установили его личность – 34-летний петрозаводчанин в ходе беседы со стражами порядка рассказал, что не может объяснить свой поступок. Из похищенного имущества он потратил лишь 400 рублей наличности, а еще постирал куртку, так как собирался подарить ее своей супруге.

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции похищенное вернется истинной владелице, причем в обновленном виде.

А ранее не судимому подозреваемому придется ответить перед законом – санкция части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.