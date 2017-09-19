12:58, 19 Сентября 2017
Петрозаводчанин в гостях убил двух человек
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В Петрозаводске мужчина обвиняется в совершении двойного убийства, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 12 сентября 30-летний житель Петрозаводска напал в квартире на 48-летнюю хозяйку и 33-летнего мужчину и убил их.
В настоящее время злоумышленник взят под стражу.
Предполагается, что обвиняемому назначат судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы дать оценку его состояния.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).
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