09:46, 30 Мая 2017
Петрозаводчанин вытребовал деньги с сервисного центра, где ему сломали ноутбук
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Сервисный центр выплатил более 60 тыс. рублей петрозаводчанину за сломанный ноутбук, сообщили в городском суде Петрозаводска.
В городском суде удовлетворен иск петрозаводчанина к одному из сервисных центров по ремонту компьютеров о взыскании свыше 60 тысяч рублей за поврежденный ноутбук.
Свои требования истец обосновывает тем, что в октябре прошлого года он сдал в сервисный центр на ремонт ноутбук, а специалисты центра разбили сенсорный экран ноутбука.
В течение нескольких месяцев ответчик не заменил сенсорный экран и не возместил денежную компенсацию за поврежденный ноутбук.
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