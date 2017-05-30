Петрозаводчанин вытребовал деньги с сервисного центра, где ему сломали ноутбук

Сервисный центр выплатил более 60 тыс. рублей петрозаводчанину за сломанный ноутбук, сообщили в городском суде Петрозаводска.

В городском суде удовлетворен иск петрозаводчанина к одному из сервисных центров по ремонту компьютеров о взыскании свыше 60 тысяч рублей за поврежденный ноутбук.

Свои требования истец обосновывает тем, что в октябре прошлого года он сдал в сервисный центр на ремонт ноутбук, а специалисты центра разбили сенсорный экран ноутбука.

В течение нескольких месяцев ответчик не заменил сенсорный экран и не возместил денежную компенсацию за поврежденный ноутбук.