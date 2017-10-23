Петрозаводчанин, задолжавший за тепло, лишился автомобиля

Состоялся совместный рейд приставов и сотрудников ТГК-1, направленный на взыскание задолженностей за теплоэнергию.

Рейдовые мероприятия осуществлялись в отношении должников, являющихся собственниками автотранспортных средств, с целью наложения ареста на указанное имущество и последующей реализацией.

Так, например, был наложен арест на автомобиль Lifan, принадлежащий петрозаводчанину, который в течение одного года не оплачивал счета за тепло. Гражданин, по словам приставов, был крайне огорчен произошедшим и обещал судебным приставам погасить задолженность в течение недели.

Автомобиль был оставлен на ответственное хранение должнику, и в случае неуплаты долга будет изъят и передан на реализацию.

Напоминаем гражданам, что недобросовестное отношение к исполнению своих обязательств может стать причиной не только списания денежных средств со счетов кредитных организаций, ареста имущества, но и запрета выезда должника за пределы Российской Федерации и ограничения специального права.

Узнать о своих долгах Вы можете на официальном интернет-сайте Управления с помощью он-лайн сервиса "Банк данных исполнительных производств" или по телефону call — центра 88142 760 555.