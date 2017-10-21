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Новости. Общество
14:42, 21 Октября 2017

Петрозаводчанин, задолжавший за тепло, лишился автомобиля

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Приставы прошлись по квартирам, чтобы взыскать долги за тепло, сообщили в УФССП Карелии.

Состоялся совместный рейд приставов и сотрудников ТГК-1, направленный на взыскание задолженностей за теплоэнергию,
Рейдовые мероприятия осуществлялись в отношении должников, являющихся собственниками автотранспортных средств, с целью наложения ареста на указанное имущество и последующей реализацией.

Так, например, был наложен арест на автомобиль Lifan, принадлежащий петрозаводчанину, который задолжал за тепло 20 тысяч рублей.

Гражданин, по словам приставов, был крайне огорчен произошедшим и обещал судебным приставам погасить задолженность в течение недели.

Автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику, и в случае неуплаты долга будет изъят и передан на реализацию.
Напоминаем гражданам, что недобросовестное отношение к исполнению своих обязательств может стать причиной не только списания денежных средств со счетов кредитных организаций, ареста имущества, но и запрета выезда должника за пределы Российской Федерации и ограничения специального права.

Узнать о своих долгах Вы можете на официальном интернет-сайте Управления с помощью он-лайн сервиса «Банк данных исполнительных производств» или по телефону call — центра 88142 760 555.

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