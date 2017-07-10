Петрозаводчанина, отобравшего сумку у девушки, отправили в колонию

Ранее судимый молодой человек приговорен к лишению свободы за открытое хищение сумки у девушки, сообщается на сайте городского суда Петрозаводска.

Петрозаводским городским судом вынесен приговор ранее судимому мужчине, который в декабре 2015 года на одной из улиц Петрозаводска выхватил из рук девушки сумку, причинив ущерб на сумму свыше 4 тысяч рублей.

С учетом предыдущего приговора (за покушение на кражу и разбой) петрозаводчанину назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.