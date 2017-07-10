12:37, 10 Июля 2017
Петрозаводчанина, отобравшего сумку у девушки, отправили в колонию
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Ранее судимый молодой человек приговорен к лишению свободы за открытое хищение сумки у девушки, сообщается на сайте городского суда Петрозаводска.
Петрозаводским городским судом вынесен приговор ранее судимому мужчине, который в декабре 2015 года на одной из улиц Петрозаводска выхватил из рук девушки сумку, причинив ущерб на сумму свыше 4 тысяч рублей.
С учетом предыдущего приговора (за покушение на кражу и разбой) петрозаводчанину назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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