Петрозаводчанина, стрелявшего в полицейского на Герцена, арестовали

В Петрозаводске арестован мужчина, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия продолжается расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По версии следствия, в утреннее время 3 мая 2017 года обвиняемый, будучи вооруженным огнестрельным оружием, забаррикадировавшись в подвальном помещении жилого дома в городе Петрозаводске, сначала высказал жильцам дома угрозы о причинении вреда их имуществу, а затем высказал угрозы жизни и здоровья прибывшим на место происшествиям сотрудникам полиции и Росгвардии.

На правомерные требования сотрудников полиции и Росгвардии прекратить противоправные действия и сложить оружие, обвиняемый ответил отказом и произвел несколько выстрелов в указанных сотрудников. В ходе проведенной спецоперации к обвиняемому были применены спецсредства и оружие, он был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования следователям предстоит установить причины неадекватного поведения обвиняемого и провести ему судебно-психиатрическую экспертизу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Напомним, как удалось выяснить "Столице на Онего", стрелка зовут Данил Анатольевич К. (на фото (августа 2016 года) в светлой кепке). Его приятель (на фото в темной кепке) Богдан Васильевич Б. ходил с луком и стрелами по городу. Когда его друг заперся в подвале, он находился неподалеку.

Соседи не раз просили полицию проверить подозрительных мужчин.

Приятели снимали квартиру на Кукковке, их поведение часто вводило в недоумение соседей.