Петрозаводчанина, укравшего золотые украшения у друга, будут судить

В Петрозаводске перед судом предстанет рецидивист, позарившийся на чужое золото, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, освободившийся в 2016 году из мест лишения свободы 23-летний петрозаводчанин в июле 2017 года, через неделю после того как в отношении него в суд было направлено уголовное дело по обвинению в хищении и присвоении чужого имущества, вновь совершил кражу.

Обвиняемый в компании приятелей находился в квартире своего знакомого, в то время как родители последнего отдыхали за городом. Во время совместного распития алкоголя молодой человек, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, вышел в соседнюю комнату и похитил драгоценные изделия на сумму более 100 тысяч рублей. Спрятав добычу в карман, он вернулся к друзьям и оставался с ними до утра.

Похищенные украшения злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил причиненный потерпевшим ущерб.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.