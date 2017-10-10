Петрозаводчанину через сутки вернули деньги, забытые в банкомате

Удивительная история произошла в ТРЦ "Лотос Плаза".

Как рассказал "Столице на Онего" житель Петрозаводска, в минувшую субботу 7 октября в 20.45 он зашел в ТРЦ "Лотос Плаза", чтобы снять деньги в банкомате, но так торопился, что в результате забыл забрать свои три тысячи рублей.

Отсутствие денег петрозаводчанин обнаружил после полуночи и понял, что забыл забрать купюры в банкомате.

По его словам, он ночью позвонил в администрацию торгово-развлекательного центра и рассказал о забытых деньгах. К его удивлению, охранник сообщил, что деньги принесли на стойку информации честные люди.

Обрадованный петрозаводчанин на следующий день приехал в "Лотос Плазу", сообщил, в чем был одет, во сколько снимал деньги, предоставил документы – и получил конверт со своими забытыми 3 тысячами рублей.