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11:09, 09 Июня 2017

Петрозаводчанину дорого обошелся звонок друга

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За жителей Петрозаводска, которые пострадали от действий знакомого, вступился городской суд.

Петрозаводским городским судом вынесен приговор в отношении молодого человека, который в декабре 2014 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из баров Петрозаводска, взял у своего знакомого телефон для осуществления звонка, вышел на улицу и скрылся с места преступления.

Он же в июле 2015 года, находясь в гостях у знакомого в одной из квартир Петрозаводска, украл ноутбук и 2 тысячи рублей.

Судом с осужденного в пользу потерпевших взыскано свыше 20 тысяч рублей.

Назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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