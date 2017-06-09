11:09, 09 Июня 2017
Петрозаводчанину дорого обошелся звонок друга
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За жителей Петрозаводска, которые пострадали от действий знакомого, вступился городской суд.
Петрозаводским городским судом вынесен приговор в отношении молодого человека, который в декабре 2014 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из баров Петрозаводска, взял у своего знакомого телефон для осуществления звонка, вышел на улицу и скрылся с места преступления.
Он же в июле 2015 года, находясь в гостях у знакомого в одной из квартир Петрозаводска, украл ноутбук и 2 тысячи рублей.
Судом с осужденного в пользу потерпевших взыскано свыше 20 тысяч рублей.
Назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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