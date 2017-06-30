Петрозаводчанину ночью пришлось расстаться с мобильным телефоном

Прохожий ночью в Петрозаводске отобрал сотовый телефон у мужчины, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в полицию в середине июня от 31-летнего петрозаводчанина. Выяснилось, что в ночное время он возвращался домой, когда к нему на улице Чапаева обратился молодой человек с просьбой одолжить мобильный телефон для звонка.

Получив гаджет, прохожий убрал его к себе в карман и собрался уходить. Владелец потребовал немедленно вернуть телефон.

Проигнорировав требование, злоумышленник ударил потерпевшего и сбежал. Сумма причиненного ущерба составила 2500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками отрабатывался круг возможных подозреваемых. В результате полицейские задержали 19-летнего петрозаводчанина. Выяснилось, что похищенное он продал в тот же день случайному прохожему за 500 рублей.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.